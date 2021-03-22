Оборудование для кафе и ресторанов
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Компания “Chef Point” – надежный партнер и крупный поставщик качественного оборудования для кафе и ресторанов. Более 17-ти лет работы в данном сегменте рынка помогли сформировать положительную репутацию. За время своей деятельности мы оснастили сотни заведений общественного питания, которые сегодня успешно функционируют и развиваются.
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Кофемолка Nuova Simonelli Grinta19 000 руб.
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Кофемашина Nuova Simonelli Appia II 1 Gr S (высокая группа)
129 262 руб.116 262 руб.
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Успешность ресторанного бизнеса на 80% зависит от функционального, надежного и качественного оборудования. Его отсутствие невозможно компенсировать мастерством повара, сервисом обслуживания и грамотной маркетинговой кампанией. Небольшое уютное кафе или огромный ресторан одинаково нуждаются в специализированном оснащении для эффективного ведения профессиональной деятельности.
В каталоге “Chef Point” представлен широкий выбор оборудования для ресторанов, баров, кафе и заведений общепита. Обилие ассортимента позволит найти подходящий вариант для ведения кулинарной деятельности, хранения продуктов питания, демонстрации готовых блюд клиенту, поддержания необходимого порядка в заведении и многое другое. Предлагаемая продукция отличается высоким качеством и надежностью, рассчитана на длительную эксплуатацию, выдерживает высокие нагрузки и различные температуры.
Покупка оборудования для кафе и ресторанов: комплексный подход
Мы на протяжении долгого времени сотрудничаем исключительно с проверенными производителями, предлагая демократичные и доступные цены. Даем гарантии качества на предлагаемые изделия и уверены в их надежности и долговечности. У нас вы можете заказать все необходимое для ведения бизнеса:
- тепловое и холодильное оборудование для общепита
- линии раздачи, бонеты и витрины для магазина
- электромеханическую технику для кухни
Сотрудники “Chef Point” формируют ассортимент современного оборудования для ресторанов и баров исключительно из тех позиций, которые будут гарантировать постоянный успех в ведении профессиональной деятельности. Для кафе, ресторанов и общепита представлены отдельные решения, например вы можете купить профессиональные кофемашины для кофейни. Каждое представленное изделие идеально подходит для эффективного выполнения поставленных бизнес-задач в отрасли общественного питания.
Кухонное оборудование для общепита и пищеблока должно отличаться высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Знаем нюансы и особенности, поэтому предлагаем нашим клиентам уже готовые функциональные решения. Для общепита и пищеблоков у нас имеется отдельный ассортимент, среди которого найдутся подходящие варианты.
Комплексное оснащение ресторанов, кафе, пищеблоков и пищевых производств “под ключ” – услуга, позволяющая сэкономить деньги, время и нервы. С радостью поможем подобрать функциональные решения с учетом специфики и нюансов заведения. Подробнее →