Кофемолка Fiorenzato F64 E

Цвета: черный, черный матовый, красный, белый, белый жемчуг, серый, хром

Скорость вращения жерновов: 1350 об/мин

Счетчик порций день/неделя/всего

USB

Итальянская кофемолка-дозатор Fiorenzato F64 E с обновленным сенсорным дисплеем комплектуется износоустойчивыми жерновами 64 мм. Прозрачный бункер вмещает в себя до 1,5 кг зерен, дозировка выставляется на электронном табло, это позволяет использовать в качестве емкости для измельченного кофе холдер. Для регулировки степени помола используется зажимное кольцо, имеется функция порционной дозировки. Она может осуществляться с помощью электроники или в ручном режиме.Простое управление оборудованием осуществляется с помощью сенсорного дисплея, на него выводится статистическая информация и предупреждения о необходимости выполнить следующий этап работы. Литой корпус кофемолки Fiorenzato F64 E выполнен из алюминиевого сплава, что делает её устойчивой и минимизирует вибрацию. Современный дизайн, компактные размеры, надежность и простота в обслуживании – одни из главных преимуществ этой модели.