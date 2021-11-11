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Кофемолка Fiorenzato F64 E


Инструкции

Инструкция Fiorenzato F64E.pdf

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Характеристики F64 E

  • Модель: F64 E
  • Производитель: Fiorenzato
  • Страна: Италия
  • Объем: 1.5 кг
  • Потребляемая мощность: 0.35 кВт
  • Напряжение: 220 В
  • Габариты: 230х270х615 мм
  • Вес нетто: 14 кг

5 баллов ⁄ 8 оценок

47 000 руб.
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Описание F64 E

Итальянская кофемолка-дозатор Fiorenzato F64 E с обновленным сенсорным дисплеем комплектуется износоустойчивыми жерновами 64 мм. Прозрачный бункер вмещает в себя до 1,5 кг зерен, дозировка выставляется на электронном табло, это позволяет использовать в качестве емкости для измельченного кофе холдер. Для регулировки степени помола используется зажимное кольцо, имеется функция порционной дозировки. Она может осуществляться с помощью электроники или в ручном режиме.

Простое управление оборудованием осуществляется с помощью сенсорного дисплея, на него выводится статистическая информация и предупреждения о необходимости выполнить следующий этап работы. Литой корпус кофемолки Fiorenzato F64 E выполнен из алюминиевого сплава, что делает её устойчивой и минимизирует вибрацию. Современный дизайн, компактные размеры, надежность и простота в обслуживании – одни из главных преимуществ этой модели.
  • Цвета: черный, черный матовый, красный, белый, белый жемчуг, серый, хром
  • Скорость вращения жерновов: 1350 об/мин
  • Счетчик порций день/неделя/всего
  • USB

Отзывы о Fiorenzato F64 E

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О кофемолки только позитивные отзывы. Очень внушительная, устойчивая, во время работы не скачет по барной стойке и не шумит на все кафе. Бункер вместительный, не требуется постоянно досыпать зерна, когда по вечерам много посетителей. Нравится приглушенный свет монитора, на котором есть вся нужная для работы информация. Советую всем, кто заботится о качестве кофе в своем заведении.

Надежда Емельянова

Заказали эту кофемолку в черном корпусе, до Сочи шла 4 дня. Выглядит стильно и безупречно. Работать с ней просто, благодаря автоматике. Неплохая производительность, полностью удовлетворяет потребности нашего ресторана в молотом кофе.

Оксана Полулях
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