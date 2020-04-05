Оборудование для кафе и ресторанов

Успешность ресторанного бизнеса на 80% зависит от функционального, надежного и качественного оборудования. Его отсутствие невозможно компенсировать мастерством повара, сервисом обслуживания и грамотной маркетинговой кампанией. Небольшое уютное кафе или огромный ресторан одинаково нуждаются в специализированном оснащении для эффективного ведения профессиональной деятельности.



В каталоге “Chef Point” представлен широкий выбор оборудования для ресторанов, баров, кафе и заведений общепита. Обилие ассортимента позволит найти подходящий вариант для ведения кулинарной деятельности, хранения продуктов питания, демонстрации готовых блюд клиенту, поддержания необходимого порядка в заведении и многое другое. Предлагаемая продукция отличается высоким качеством и надежностью, рассчитана на длительную эксплуатацию, выдерживает высокие нагрузки и различные температуры.

Покупка оборудования для кафе и ресторанов: комплексный подход

Мы на протяжении долгого времени сотрудничаем исключительно с проверенными производителями, предлагая демократичные и доступные цены. Даем гарантии качества на предлагаемые изделия и уверены в их надежности и долговечности. У нас вы можете заказать все необходимое для ведения бизнеса:

тепловое и холодильное оборудование для общепита

линии раздачи, бонеты и витрины для магазина

электромеханическую технику для кухни

Сотрудники “Chef Point” формируют ассортимент современного оборудования для ресторанов и баров исключительно из тех позиций, которые будут гарантировать постоянный успех в ведении профессиональной деятельности. Для кафе, ресторанов и общепита представлены отдельные решения, например вы можете купить профессиональные кофемашины для кофейни. Каждое представленное изделие идеально подходит для эффективного выполнения поставленных бизнес-задач в отрасли общественного питания.



Кухонное оборудование для общепита и пищеблока должно отличаться высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Знаем нюансы и особенности, поэтому предлагаем нашим клиентам уже готовые функциональные решения. Для общепита и пищеблоков у нас имеется отдельный ассортимент, среди которого найдутся подходящие варианты.



Комплексное оснащение ресторанов, кафе, пищеблоков и пищевых производств “под ключ” – услуга, позволяющая сэкономить деньги, время и нервы. С радостью поможем подобрать функциональные решения с учетом специфики и нюансов заведения. Подробнее →